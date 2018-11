Z poddasza nic nie zostało. Ośmioosobowa rodzina bez dachu nad głową

Pozostałe informacje

Zaczęło się od poddasza. To tam najpierw pojawił się ogień, który szybko zajął dach. Ośmioosobowa rodzina z Wydartowa (woj.... czytaj dalej »

Odtwórz: "Dziękuję za to, że Poznań może być stolicą radosnego świętowania"

Przechadzał się, rozglądał, a gdy był pewien, że nikt go nie obserwuje, po prostu zapakował puszkę z datkami do torby.... czytaj dalej »

piątek, 9 listopada

Odtwórz: Zamknęli jedyny most w mieście. Jeszcze dziś znów pojadą nim samochody, ale nie wszystkie

By dojechać z jednej części miasta do drugiej musieli nadłożyć 25 kilometrów albo skorzystać z promu (15 kilometrów plus). Było... czytaj dalej »