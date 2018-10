Wybili szybę i wyciągnęli go z auta

Wikary skazany za plantację na plebanii i ciasteczka z marihuaną Na 10 miesięcy... czytaj dalej » Działania policjantów, zwalczających przestępczość narkotykową, rozpoczęły się 16 października. Wtedy to, w godzinach popołudniowych, przed jednym z lokali na terenie Zielonej Góry mundurowi zatrzymali 23-latkę.

- Kobieta była kompletnie zaskoczona. Została przewieziona na przesłuchanie do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - informuje Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

23-latka usłyszała zarzuty udzielania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o ponad pół kilograma amfetaminy i ponad 200 gramów marihuany, których wartość na czarnym rynku sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Za to przestępstwo, według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do nawet 12 lat - podaje Stanisławska.

Mężczyzna stawiał opór

"Chemik" wpadł na produkcji oleju konopnego. "Mógł zarobić nawet 800 tysięcy złotych" 430 kilogramów... czytaj dalej » Podobne zarzuty usłyszał 31-letni zielonogórzanin zatrzymany dwie godziny później w swoim samochodzie, w centrum miasta. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci przewidywali, że może próbować ucieczki, dlatego do zatrzymania zostali zaangażowani policjanci z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej.

- Podczas zatrzymania mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów i zamknął się w pojeździe, wobec tego policjanci byli zmuszeni do wybicia szyby w samochodzie - relacjonuje Stanisławska.

Mężczyzna otrzymał zarzuty wprowadzania do obrotu i udzielania znacznych ilości środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – prawie 300 gramów amfetaminy, a także marihuany. Grozi mu 12 lat więzienia.

Trójka w areszcie

Dzień później policjanci zatrzymali do prowadzonej sprawy kolejną osobę - 25-latka. - Podobnie jak jego znajomi usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych – prawie 500 gramów amfetaminy - wyjaśnia Staniszewska.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował całą trójkę na trzy miesiące.

Do sprawy policjanci z Zielonej Góry zatrzymali jeszcze dwie osoby - 26-letnią kobietę i 20-letniego mężczyznę. Kobieta usłyszała zarzut posiadania narkotyków, a mężczyzna, oprócz posiadania narkotyków, także zarzut posiadania przyrządów do niedozwolonego przetwarzania środków odurzających. Grozi im za to kara trzech lat pozbawienia wolności.