Ofiary są dwie. Jedna nie żyje. Policja szuka 62-latka w sprawie zabójstwa





Foto: Wielkopolska policja | Video: Wielkopolska policja Marek Ślugaj jest poszukiwany przez policję

Policja szuka Marka Ślugaja z Wrześni. Podejrzewa, że zabił mężczyznę i usiłował zabić kobietę. Potem zniknął. - Prosimy o kontakt każdą osobę, która wie, gdzie może przebywać 62-latek - apelują funkcjonariusze.

Z impetem uderzył w nastolatkę i odjechał Na przejściu dla... czytaj dalej » 62-letni Marek Ślugaj to mieszkaniec Wrześni. W policyjnych kartotekach nie ma po nim śladu. Teraz jest na celowniku funkcjonariuszy.

- Jest on podejrzewany o zabójstwo mężczyzny, do którego doszło 27 listopada w Ksawerowie, oraz o usiłowanie zabójstwa kobiety, do którego doszło dzień wcześniej we Wrześni - informuje Piotr Garstka z wielkopolskiej policji.

Funkcjonariusze nie chcą na razie mówić o motywach działania 62-latka oraz okolicznościach tych zdarzeń.

Jeździ rowerem

Poszukiwany mężczyzna może się poruszać rowerem miejskim "z charakterystycznym mocno wystającym „rogiem” przy kierownicy z prawej strony oraz z metalowym koszykiem na bagażniku".

Kiedy po raz ostatni widziano 62-latka, miał na sobie ciemne spodnie i czapkę, czarną kurtkę oraz grube, czarne rękawice na dłoniach.

- Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu tego mężczyzny - apelują funkcjonariusze prowadzący śledztwo.



Źródło: Wielkopolska policja Poznajesz tego mężczyznę?

Funkcjonariusze czekają na każdą wiadomość pod całodobowymi numerami telefonu: 61-84-131-11, 61-437-52-00, bądź pod numerem alarmowym 112. Wielkopolska policja

