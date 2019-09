Wziął łyka z butelki i stracił przytomność. Już wiadomo, co wypił wędkarz

Video: Sebastian Kalas / rzeczkrotoszynska.pl

Wędkarz połknął żrącą ciecz

24.08| 27-letni mieszkaniec wędkarz stracił przytomność po tym, jak napił się z 1,5 litrowej plastikowej butelki nieznanej substancji. Najpierw trafił do kaliskiego szpitala, a stamtąd przetransportowano go do szpitala w Poznaniu.

