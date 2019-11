Zamiast wody napił się płynu do czyszczenia dojarek. Policja przesłuchała wędkarza

Pojechał na ryby, wylądował w szpitalu z poparzonymi drogami oddechowymi i żołądkiem. Wszystko przez łyk "wody", którego zaczerpnął z cudzej, plastikowej butelki. Policjanci z Krotoszyna przesłuchali 27-letniego wędkarza z Wronowa (woj. wielkopolski). Wiedzą już też jaki był skład chemiczny substancji, której się napił.

Policjant z Krotoszyna przesłuchał 27-letniego wędkarza, który w sierpniu stracił przytomność nad jeziorem we Wronowie (woj. wielkopolskie).

Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że mężczyzna napił się "wody" z 1,5-litrowej plastikowej butelki, którą znalazł w pobliżu. Okazało się, że zamiast wody w butelce była żrąca ciecz.

Od dwóch i pół miesiąca 27-latek leży w poznańskim szpitalu. Ma poparzone drogi oddechowe i żołądek. Przez długi czas mężczyzna był nieprzytomny.

Nie wiadomo, kiedy będzie mógł opuścić placówkę.

Dopiero tydzień temu lekarze wyrazili zgodę na jego przesłuchanie.

Co się stało nad jeziorem?

- Policjant pojechał do szpitala i tam przeprowadził czynności. Mimo dotkliwych obrażeń poszkodowanego, przesłuchanie przeprowadzono w formie ustnej - mówi tvn24.pl asp. Piotr Szczepaniak, rzecznik krotoszyńskiej policji.

Funkcjonariusz chciał się dowiedzieć od 27-latka co konkretnie wydarzyło się nad jeziorem we Wronowie. Skąd wziął półtoralitrową, plastikową butelkę, w której zamiast wody była żrąca ciecz i dlaczego się z niej napił?

- Mężczyzna odpowiedział na pytania policjanta. Przedstawił swoją wersję wydarzeń, którą będziemy teraz weryfikować. Niewykluczone, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to odbędzie się kolejne przesłuchanie w obecności prokuratora, który nadzoruje dochodzenie - tłumaczy Szczepaniak.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie też nie podaje szczegółów.

- Przesłuchano poszkodowanego, ale ze względu na dobro postępowania nie możemy zdradzać treści jego wyjaśnień - mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Do tej pory poza wędkarzem przesłuchano dwie osoby w charakterze świadka: jego siostrę oraz mężczyznę, który towarzyszył 27-latkowi nad jeziorem. Możliwe są kolejne przesłuchania osób związanych z tą sprawą.

Mężczyzna napił się żrącej substancji

Co było w butelce? Wiedzą już oficjalnie

Dla prowadzących to dochodzenie najważniejsze jest skąd nad jeziorem wzięła się plastikowa butelka z przezroczystą, żrącą cieszą i do kogo należała. Bo to, co w niej było już wiedzą.

Pod koniec września policjanci podali: z naszych wstępnych ustaleń wynika, że w butelce zamiast wody znajdował się płyn do czyszczenia dojarek. Taki płyn służy do dezynfekcji urządzeń i jest silnie żrącą substancją.

Oficjalne wyniki badań laboratoryjnych dotarły do komendy dopiero w listopadzie. - Potwierdzam, że mamy już te wyniki. Wiemy jaki był skład chemiczny substancji, której napił się wędkarz - mówi Szczepaniak.

- Czy te wyniki potwierdzają wasze wstępne ustalenia? - dopytujemy.

- Tego nie mogę jeszcze powiedzieć. Analizujemy te dane. Dochodzenie trwa - dodaje rzecznik krotoszyńskiej policji.

