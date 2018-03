Pozostałe informacje

We wtorek został zatrzymany, w środę usłyszał zarzuty. Tomasz J., podejrzany o spowodowanie eksplozji w kamienicy na poznańskim... czytaj dalej »

Pijany 35-latek awanturował się w mieszkaniu byłej żony. I wtedy zaczął szczekać jej pies. To rozsierdziło mężczyznę. Złapał... czytaj dalej »

Chciała przejść przez jezdnię i stała na chodniku, czekając, aż przejadą samochody. Pan Karol zatrzymał się, by ją przepuścić.... czytaj dalej »

W wypadku na terenie budowy przy szpitalu w Kole (woj. wielkopolskie) zginął mężczyzna. To 43-letni Gruzin. - Pomimo reanimacji... czytaj dalej »

wtorek, 27 marca

Odtwórz: "Pamiętam to wszystko. Ciała teściowej i teścia, krew, hałas, krzyki i napastnika z nożem"

- Kiedy ktoś włamuje się w nocy do twojego domu, to nie robi tego po to, żeby zaśpiewać ci kołysankę - mówi Karol Borowiak z... czytaj dalej »