Wikary skazany za plantację na plebanii i ciasteczka z marihuaną

Wikary z Gorzowa stanie przed sądem. Za marihuanę i ecstasy

12.07. | Uprawiał marihuanę na plebanii, piekł ciasteczka z marihuaną, udzielał narkotyków. Do tego nakłaniał znajomego do składania fałszywych zeznań. Dariusz T., wikary z Gorzowa Wielkopolskiego stanie przed sądem. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił własnie do gorzowskiego sądu.

