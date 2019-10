Zła jakość wody w okolicach Trzcianki. Podstawiono beczkowozy





Jakość wody z ujęcia w Siedlisku (Wielkopolska) znacznie się pogorszyła. Mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Trzcianka przynajmniej do niedzieli muszą czerpać wodę pitną z podstawionych beczkowozów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie podał, że jakość wody z wodociągu publicznego w Siedlisku uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym. Woda nie nadaje się do: picia, przygotowywania posiłków i potraw, mycia i płukania warzyw i owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także mycia i kąpieli. Może być używana jedynie do celów sanitarnych, czytaj spłukiwania wody w toalecie.

New Delhi w zielonogórskim szpitalu. Wojewoda zawiadamia prokuraturę Wojewoda lubuski... czytaj dalej » W związku z tym przynajmniej do niedzieli do Biernatowa, Górnicy, Przyłęk, Rychlika i Siedliska, gdzie trafia woda z ujęcia w Siedlisku, wodę zdatną do picia dostarczają beczkowozy.

Mieszkańcy poinformowani

Trzcianecki samorząd poinformował, że w sobotę sanepid ma pobrać kolejne próbki wody. W niedzielę mają być znane wyniki badań.

"Zabezpieczyliśmy wodę pitną dla każdej ze wsi i jesteśmy w ciągłym kontakcie z sanepidem i służbami, które wspierają nas w działaniach. Straż miejska wraz z policją bezpośrednio informują o zaistniałym skażeniu mieszkańców" - podał Urząd Miejski Trzcianki.

Oprócz wody pitnej dla ludzi do niedzieli odbywać się będą dostawy wody dla zwierząt.

Dezynfekcja sieci

W czwartek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie poinformował też o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Ciszkowie w gminie Czarnków. Wodociąg ten zaopatruje mieszkańców Ciszkowa, Pianówki, Góry i Mikołajewa. Do odwołania woda z wodociągu w tych miejscowościach nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Niemowlęta i dzieci do trzech lat powinny pić wodę butelkowaną.

Jak podano, w związku z dezynfekcją sieci wodociągowej może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.



