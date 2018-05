Wygłuszyli ściany, żeby nie było słychać, jak produkują lewe papierosy





Foto: SG | Video: SG Nielegalnie produkowali papierosy

Straż graniczna wpadła na trop nielegalnej fabryki papierosów w Wielkopolsce. W niepozornym budynku gospodarczym znaleźli ponad 2,2 mln sztuk papierosów i 1200 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Ich szacunkowa wartość blisko 2,3 miliona złotych. Sprawę bada prokuratura.

"Biznes najlepszy z możliwych". "Superwizjer" o podziemiu tytoniowym 33 miliony... czytaj dalej » Nielegalna fabryka papierosów działała na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą (woj. wielkopolskie). Była wyposażona w profesjonalny sprzęt, który umożliwiał produkcję papierosów na olbrzymią skalę.

- Funkcjonariusze w jednym z budynków gospodarczych odkryli dobrze ukrytą nielegalną fabrykę. Pomieszczenia były specjalnie wygłuszone, aby zminimalizować odgłos pracujących maszyn – tłumaczył Rafał Potocki, rzecznik Straży Granicznej.

Byli dobrze wyposażeni

- Na miejscu ujawniono wysokowydajną linię produkcyjną składającą się z zespołu profesjonalnych maszyn służących do produkcji papierosów, pakowania gotowych papierosów w paczki, a następnie ich foliowania. Na terenie fabryki zabezpieczono ponad 2,2 mln papierosów z logo znanej marki tytoniowej oraz 1,2 tony krajanki tytoniowej bez wymaganych znaków akcyzy o szacunkowej wartości niemal 2,3 mln zł – tłumaczy Potocki.



Podkreślił, że gdyby towar ujawniony przez funkcjonariuszy na terenie nielegalnej fabryki trafił na rynek - straty Skarbu Państwa wyniosłyby niemal 3 mln zł.

Źródło: SG Produkowali papierosy na wielką skalę

Zabezpieczyli sprzęt i półprodukty

Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt oraz półprodukty służące do produkcji papierosów, które posiadały znaki znanej marki tytoniowej. - Szacunkowa wartość zabezpieczonego wyposażenia fabryki warta jest, według szacunków śledczych, co najmniej 1,5 miliona zł – wskazał Potocki.



Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej. Działania służb koncentrują się obecnie na doprowadzeniu do zatrzymania osób, które miały związek z linią produkcyjną oraz dystrybucją.

Źródło: SG Straż graniczna zlikwidowała fabrykę

Dochodowy interes

Od początku roku funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili nielegalne wyroby tytoniowe o wartości przekraczającej 10,2 mln zł. Nielegalna fabryka papierosów na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą jest już kolejną, jaką w ostatnim czasie zlikwidowały służby w Wielkopolsce. Na początku maja nielegalną fabrykę papierosów ujawniono także w wielkopolskiej gminie Lwówek.

Wówczas funkcjonariusze Straży Granicznej i CBŚP zabezpieczyli ponad 4,6 mln sztuk papierosów i prawie 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy, o łącznej wartości niemal 3,5 mln zł.

Nielegalne fabryki papierosów to bardzo dochodowy interes.

