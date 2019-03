Spłonęła stodoła pełna słomy. Podpalacz wypił wcześniej kilkanaście piw

Foto: KPP Wolsztyn Video: Fakty po południu / Jan Piotrowski

Seryjny warszawski podpalacz Jacek T. znów za kratkami

Kara nie zmieniła go na tyle, by zrezygnował z przestępczego procederu. Jacek T., nazywany najsłynniejszym warszawskim podpalaczem, ma na koncie serię podpaleń, które wstrząsnęły mieszkańcami stolicy pomiędzy 2011 a 2013 rokiem. Wśród pożarów, które wywołał, były te, dokonane w trakcie trwania poręczenia majątkowego. Po sześciu latach za kratkami wyszedł i od razu znowu wziął się za podpalanie. Trafił do aresztu. Tym razem za kraty może pobyć dłużej - jest recydywistą.

