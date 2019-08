Nie "luzem", a w uprzęży lub transporterze

Nie słuchaj zbyt głośno muzyki, zawsze miej przy sobie wodę. Nie zapomnij też o transporterze lub uprzęży, bo przewożenie czworonoga "luzem" jest niebezpieczne. Autostrada Wielkopolska przypomina, jak właściwie podróżować ze zwierzętami.

Dlatego spółki Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja prowadzą kampanię edukacyjną „Masz zwierzaka? Miej zasady!”. Ma ona przypomnieć zasady bezpiecznej jazdy z domowymi czworonogami.

- Posiadanie zwierzaka to duża odpowiedzialność, zarówno na co dzień, jak i w czasie urlopu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nieprzestrzeganie zasad jazdy samochodem ze zwierzętami może okazać się bardzo niebezpieczne - mówi Agnieszka Zabrocka, wiceprezes Fundacji Głosem Zwierząt i partner merytoryczny akcji.

Bezpiecznie, czyli jak?

Organizatorzy kampanii wskazują, że przepisy nie precyzują, w jaki sposób przewozić zwierzęta w samochodzie. Regulacje dotyczące ich transportu opierają się jedynie na interpretacji przepisu mówiącego o zakazie używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osobom znajdującym się w aucie oraz poza nim.



Kot zaklinował się pod maską auta. Policjant usłyszał rozpaczliwe miauczenie Mały, czarny kot... czytaj dalej » - Wybierając się w podróż powinniśmy zastanowić się nie tylko nad tym, czy nasz pupil jest właściwie zabezpieczony w razie wypadku, ale również czy warunki, w których z nami jedzie, są dla niego komfortowe – dodała.



Zabrocka wskazała, że wśród zasad, o jakich powinni pamiętać właściciele czworonogów jest m.in. staranne przygotowanie przestrzeni przeznaczonej dla psa lub kota w taki sposób, aby zapewnić im „równe, ale miękkie, wygodne i stabilne podłoże”. Zwierząt nie powinno przewozić się „luzem” w samochodzie – zawsze powinny być wożone w tzw. transporterkach lub w odpowiednich uprzężach czy pasach.



Podróżując ze zwierzętami powinno się także jechać ostrożnie i pamiętać, by nie hamować zbyt gwałtownie. W trakcie podróży należy wziąć także pod uwagę potrzeby fizjologiczne zwierząt i pamiętać, by co pewien czas robić postoje.

Podróżuj uważnie

Eksperci wskazują również, że najważniejsze jest, by w czasie podróży w upale nie pozostawiać zwierząt samych w nagrzanym samochodzie, a w trakcie postoju – w nieznanej okolicy – zapinać psa na smyczy i nie pozwolić mu biegać bez opieki.



- Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się nasz pies czy kot w nowym dla siebie miejscu. Przed wyjściem z samochodu zapnijmy go na smycz. Na MOP-ie nie spuszczajmy go z uwięzi. Mimo że jesteśmy na parkingu, nie zapominajmy, że miejsce to jest częścią bardzo ruchliwej autostrady. Jeśli nasze zwierzę się wystraszy lub ucieknie, może narazić na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale również innych uczestników ruchu – twierdzi Krzysztof Gruszczyński, mistrz organizacji ruchu drogowego z obwodu utrzymania autostrady w Kotowie.



Eksperci zalecają także, by w trakcie jazdy nie słuchać zbyt głośnej muzyki, ponieważ może ona dodatkowo stresować domowych pupili. Niektóre z czworonogów cierpią również na chorobę lokomocyjną – w trakcie podróży trzeba zwracać większą uwagę na zachowanie zwierząt.

