Pijana wjechała w las. 5-latek ciężko ranny





Foto: tvn24 | Video: TVN24 Poznań Auto uderzyło w pięć drzew

Wsiadła za kierownicę, mimo że była pijana. Podróż zakończyła uderzając w drzewa. W wypadku między Runowem a Gajewem (Wielkopolskie) ucierpiał 5-letni syn kobiety. Ma pękniętą czaszkę.

Z podwórka ukradli przyczepę z jachtem. "Ktoś musiał ich widzieć" Było ich co... czytaj dalej » Tuż przed godz. 23 seat uderzył w pięć przydrożnych drzew. Stało się to na drodze wojewódzkiej nr 153 między Runowem a Gajewem (woj. wielkopolskie).

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca autem kobieta nie dostosowała prędkości na łuku drogi i zjechała na lewe pobocze. Tam uderzyła w drzewa. Samochód jest doszczętnie zniszczony - mówi Karolina Grzybowska z czarnkowskiej policji.

Ale nieostrożność to nie jedyne co można zarzucić kierującej seatem. Jak podaje policja, kobieta była pijana. Podobnie jak towarzyszący jej mężczyzna. Oprócz nich w samochodzie był też 5-letni syn kobiety.

Dziecko z pękniętą podstawą czaszki trafiło do szpitala w Pile. Obecnie przebywa na oddziale chirurgii dziecięcej. Jego stan wciąż jest ciężki. - Dziecko jeszcze jest nieprzytomne. Jest po urazie czaszkowo-mózgowym, ma złamaną m.in. kość czołową i ciemieniową. Doszło też do krwawienia do półkuli lewej - dowiedziała się dziennikarka TVN24.

