A2 w czekoladzie. "Jest gorsza niż śnieg, a kierowcy jeszcze ją rozjeżdzają"

Dwadzieścia cztery tony płynnej czekolady rozlało się na autostradzie A2 między Wrześnią i Słupcą (woj. wielkopolskie). Przewoziła ją cysterna, która przewróciła się na bok. Akcja usuwania słodkiej mazi może potrwać nawet kilka godzin. To jak usunąć czekoladę z asfaltu konsultowano z producentem słodyczy. - Uzgodniliśmy, że potrzebne są myjki z ciepłą wodą pod ciśnieniem - mówią strażacy.

Z tira wysypały się betonowe płyty. "Krajowa 11" była zablokowana Na rondzie na... czytaj dalej » Kierowca cysterny, w której znajdowała się płynna czekolada, z niewiadomych przyczyn uderzył w barierki na autostradzie A2 w miejscowości Graboszewo (woj. wielkopolskie).

Samochód przewrócił się na bok, a czekolada wylała się na jezdnię. Zamknięty jest odcinek między węzłami Września i Słupca.

Pierwsze informacje otrzymaliśmy na Kontakt24.

Po kostki w czekoladzie

Kierowca ze złamaną ręką trafił do szpitala, a na autostradzie pojawili się strażacy, którzy od kilku godzin sprzątają drogę. Za nimi wiele nietypowych akcji, ale takiej jeszcze nie mieli.

Płynna czekolada szybka zastyga. Jak usunąć 24 tony słodkiej mazi z asfaltu?

- Skontaktowaliśmy się z producentem czekolady. Wspólnie ustaliliśmy, że trzeba użyć myjek z ciepłą wodą pod ciśnieniem, ale to trochę potrwa. Zastygająca czekolada jest gorsza niż śnieg - powiedział reporterce TVN24 st. bryg. Bogdan Kowalski, dowódcy straży pożarnej ze Słupcy.

Źródło: tvn24 Sprzątanie potrwa kilka godzin

Najgorzej jest na pasie w kierunku stolicy. A to dlatego, że kierowcy nie zważając na wypadek i wyciek z cysterny postanowili jechać dalej. - W ten sposób rozjechali warstwę czekolady na dobre kilka kilometrów. Usunięcie tego będzie bardzo kłopotliwe - tłumaczy Kowalski.

Źródło: tvn24 Ciężarówka w czekolawie

Jak ominąć "czekoladowy" odcinek?

Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Obecnie trasa między węzłami Września i Słupca jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Zalecane są objazdy drogą krajową nr 92. Co z kierowcami, którzy znajdowali się w tym newralgicznym miejscu?

- W tej chwili policji apeluje, żeby rozważyli zmianę trasy. Otworzone są bramy awaryjne i nimi wycofywane są samochody. Możliwości wjazdu nie ma. W tym momencie jest tu już niewiele aut - dodaje Kowalski.

Źródło: Google Maps Lepiej pojechać DK 92

Służby szacują, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 14. Na miejscu jest już pomoc drogowa, która ma podnieść i usunąć cysternę. Na razie pojazd wciąż leży w poprzek drogi. I tak będzie dopóki czekolada nie zniknie z asfaltu.

Źródło: tvn24 Słodki problem na autostradzie

Buty skąpane w "czekolawie"

- Już dawno nie widziałam tyle uśmiechu na twarzach pracujących przy takim zdarzeniu strażaków i policjantów. I to mimo to, że przed nimi jest jeszcze tyle pracy - relacjonuje Małgorzata Mielcarek z TVN24.

Źródło: TVN24 Poznań Brodzą w czekoladzie

Autostrada w czekoladzie to nietypowe warunki pracy nie tylko dla strażaków, ale i dla dziennikarzy, którzy również brodzą w "czekolawie". Jeden z naszych kolegów po fachu, przekonał się o tym na własnej skórze. A właściwie to na własnych butach... Ale czego się nie robi, by poznać więcej faktów.

- Szedłem skrajem pobocza, żeby nie wchodzić w czekoladę, ale poślizgnąłem się i wpadłem do rowu, w którym też była czekolada. Co widać po moich butach - mówi dziennikarz i dodaje: pracuję w zawodzie 20 lat. Kilka miesięcy temu biegałem tu po autostradzie między świniami, które wydostały się z przewróconej ciężarówki. Ale w czekoladzie jeszcze nie byłem.

Kto wylądował w czekoladzie:

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Walka z czekoladą

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.