Wielka przeprowadzka poznańskich koziołków

Poznańskie koziołki, ale nie te najsłynniejsze z ratuszowej wieży, a ich bracia bliźniacy stojący dotychczas na placu Kolegiackim, musiały zmienić miejsce. Ze względu na remont placu, rzeźba została czasowo przeniesiona do pobliskiego parku Chopina.

Szukają śladów kolegiaty, znaleźli warkocz sprzed kilku wieków Archeolodzy,... czytaj dalej » Przeprowadzka pomnika poznańskich koziołków związana jest z przebudową placu Kolegiackiego w Poznaniu.

W tej chwili to jeden wielki plac budowy. Z jednej strony trwają już prace budowlane - prowadzone są nowe instalacje i wysypywane podłoże pod przyszłe nasadzenia. Z drugiej - wciąż trwają badania archeologiczne prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacze poszukują pozostałości po nieistniejącej już dziś Kolegiacie św. Marii Magdaleny, najwyższym w czasach swej świetności kościele w Polsce, który przez pół wieku górował nad Poznaniem, świadcząc o potędze i znaczeniu miasta.

Nie byłoby do nich dostępu

Na początku sierpnia przebudowa placu Kolegiackiego weszła w kolejny etap. Tym razem prace objęły skwer przed probostwem farnym, czyli miejsce, w którym stał pomnik poznańskich koziołków. Teraz ten obszar jest już ogrodzony i nie byłoby do nich dostępu przez wiele miesięcy.

Skarb znaleziony w centrum Poznania. Monety sprzed kilkuset lat 80 srebrnych... czytaj dalej » Dlatego, aby nie utrudniać turystom i dzieciom dostępu do symbolu Poznania, rzeźba została czasowo przeniesiona do parku Chopina.

- Koziołki zostały przeniesione w środę - potwierdza dr hab. Marcin Ignaczak, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kierujący zespołem archeologów pracujących przy placu Kolegiackim w Poznaniu.

Koziołki w folii

Na filmie zamieszczonym przez urząd miasta, widzimy, że koziołki zabezpieczono folią bąbelkową, po czym ustawiono na palecie. Tą, przy pomocy specjalnych taśm, uniosła koparka, której operator powoli przewiózł rzeźby do parku Chopina. Cennego ładunku pilnowały cztery osoby, dbające o to, by paleta nie przekrzywiła się i koziołki nie wylądowały na bruku.

Urzędnicy decyzję o przeniesieniu koziołków tłumaczą... dobrem dzieci.

- Wiemy, że szczególnym uczuciem darzą koziołki najmłodsi, dlatego chcemy, by miejsce ich czasowego pobytu znajdowało się w najbliższym sąsiedztwie, było ładne i wygodne zarówno dla samych koziołków, jak i dla osób je odwiedzających - podkreśla Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępczyni dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Stały na placu od 17 lat

Na oczach przechodniów ukradli koziołki z poznańskiego Starego Rynku Dwa koziołki z... czytaj dalej » Koziołki trafiły do parku Chopina, do którego od kilku miesięcy łatwo można przejść z placu Kolegiackiego przez dziedziniec Urzędu Miasta. Jest to możliwe od kwietnia, po tym gdy kościół i miasto zamieniły się działkami.

Montaż koziołków w parku wymaga odpowiedniego podłoża. Gdy zostanie ono dostosowane, znikną ochronne barierki, za którymi chwilowo stoi pomnik.

Pomnik poznańskich koziołków stał na placu Kolegiackim od 2002 roku. Twórcą rzeźby jest Robert Sobociński, a jej pomysłodawcą - Juliusz Kubel, działacz, publicysta, popularyzator gwary poznańskiej i twórca postaci Starego Marycha, którego pomnik można z koli oglądać na ul. Półwiejskiej przy pl. Wiosny Ludów.