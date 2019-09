Pies przywiązany stalową linką. "Znajdziemy tego, kto to zrobił. Choćby nie wiem co!"

Video: KPP Wągrowiec

Ktoś przywiązał psa do drzewa

4.09| Spacerował po lesie z psem, znalazł uwięzioną suczkę. Stalowe linki, w które była zaplątana to nie wnyki. To celowe działanie kogoś kto chciał, by zwierzę nie mogło się stamtąd ruszyć. Sprawcy szuka policja z Wągrowca. Za zanęcanie się nad zwierzętami grozi do dwóch lat więzienia.

