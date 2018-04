Udawał mieszkańca zawalonej kamienicy. Skorzystał z darmowego noclegu i kolacji





Trwa rozbiórka całej kamienicy na poznańskim Dębcu, w której 4 marca doszło do wybuchu. - Zagrażał on bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi - tłumaczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ze zniszczonego budynku wydobywane i przewożone do magazynów są rzeczy osobiste jego mieszkańców.

Strażacy zakończyli akcję poszukiwawczą w zniszczonej kamienicy w Poznaniu. Teraz gruzowisko przejęli policjanci i prowadzą tam czynności. Śledczy badają wszystkie hipotezy dotyczące zawalenia budynku. Biorą pod uwagę również "celowe działanie". Na razie ani policja, ani prokuratura nie odniosły się do rzekomego zabójstwa, do którego miało dojść przed katastrofą.

Mężczyzna zakwaterował się w hotelu przy ul. Łozowej podając się za mieszkańca zawalonej kamienicy

Gdy po eksplozji musieli opuścić zawaloną kamienicę na poznańskim Dębcu, miasto zapewniło im miejsce w hotelu. Teraz okazuje się, że zakwaterowano w nim nie tylko poszkodowane rodziny, ale też oszusta. Mężczyzna podał się za lokatora z zniszczonego budynku i skorzystał z darmowego noclegu i wyżywienia.

Część kamienicy po wybuchu zamieniła się w pył. Dziś dokończono rozbiórkę Zakończyła się... czytaj dalej » Do wybuchu w kamienicy przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu doszło 4 marca. Zawaliła się jedna czwarta budynku, zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych.

Wszystkich, którzy ocaleli, natychmiast ewakuowano z kamienicy. Wkrótce pod nią podstawiono autobus. To do niego trafiali lokatorzy.

- Mamy już wypracowaną procedurę jak działać w takich przypadkach. Straż miejska, straż pożarna i policja odprowadza takich ludzi do autobusu, by się nie rozchodzili, żeby ktoś się nimi zajął - wyjaśnia Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania.

Spisują "na słowo honoru"

Tak było i tym razem. W autobusie urzędnicy spisali wszystkich poszkodowanych, opierając się na tym, co im przekazują. A potem kwaterują ich w hotelu. Muszą im uwierzyć, że nie kłamią. Urzędnicy co prawda dysponują listą zameldowanych osób, ale ta często nie jest zgodna z tym kto faktycznie w budynku mieszka.

- Ci ludzie po wybuchu uciekali czy zostali wyciągnięci tak jak stali. Nikt w takich wypadkach przecież nie dba o to, żeby brać ze sobą dowód tożsamości. Z drugiej strony ci ludzie przeżyli taką traumę, że przecież nie będziemy kazali im przyprowadzić trzech świadków, którzy potwierdzą, że "tak, to mieszkaniec tej kamienicy" - tłumaczy Rewers.

Tym razem znalazł się ktoś, kto wykorzystał to, że urzędnicy nie wszystko są w stanie zweryfikować. I do hotelu przy ulicy Łozowej zgłosił się mężczyzna, który wcale w kamienicy nie mieszkał.

- Nie chcę go nazywać oszustem. Wolę mówić o mieszkańcu, który potrzebował schronienia i poczuł się emocjonalnie związany z tą kamienicą - mówi Rewers.

Zniknął bez śladu

Mężczyzna dostał pokój, w którym spędził noc z 4 na 5 marca i skorzystał z darmowej kolacji, a może i śniadania.

- Dzień po katastrofie weryfikowaliśmy osoby, które zakwaterowaliśmy w hotelu. Pytaliśmy gdzie mieszkali, z kim. Podczas sprawdzania listy obecności okazało się, że tego mężczyzny nie ma. Szukaliśmy go w pokoju, potem w całym hotelu. Baliśmy się, że może zasłabł, że coś mus ie stało - wyjaśnia Rewers.

Wtedy okazało się, że żaden z mieszkańców nigdy o nim nie słyszał. Wyspał się, najadł i przepadł jak kamień w wodę.

Dla urzędników to pierwszy taki przypadek. - Wyciągniemy z tego wnioski na przyszłość - zapowiada Rewers. - Oczywiście nie oznacza to, że będziemy teraz kazali poszkodowanym kazać przyprowadzać świadków. To byłoby nieludzkie z naszej strony. Będziemy starali się delikatnie sprawdzać czy faktycznie mamy do czynienia z mieszkańcem ewakuowanego budynku. Będziemy pytać koło jakiej rodziny mieszkał, jacy sąsiedzi mieszkali naprzeciwko - tłumaczy Rewers.

Jak się okazuje, nie był to jedyny oszust, który pojawił się w hotelu. Drugim był mężczyzna, który oferował pomoc poszkodowanym. - Przez kilka dni przynosił im rzeczy, które wyciągnięto z gruzów. Jego jedynym błędem było to, że podawał się za pracownika urzędu miasta. A to był zwykły wolontariusz. Powiedzieliśmy mu: "Panie Tomku, takich rzeczy się nie robi" i odsunęliśmy od poszkodowanych rodzin.

Tomasz J. zatrzymany

Po wybuchu w kamienicy do hotelu przy ulicy Łozowej trafiło ponad 30 poszkodowanych osób. Do dziś przebywa w nim jeszcze 10 osób. Kolejne rodziny sukcesywnie odbierają klucze do nowych mieszkań.

Trwa śledztwo w sprawie wybuchu i zawalenia części kamienicy. Według prokuratury do wybuchu doprowadził Tomasz J., który wcześniej miał zamordować swoją żonę i brutalnie okaleczyć jej ciało.

Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa kobiety, znieważenia jej zwłok i spowodowania częściowego zawalenia kamienicy. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Został aresztowany, grozi mu dożywocie.

Po kamienicy, w której doszło do wybuchu, zostały już tylko podziemne kondygnacje. Reszta budynku została wyburzona.