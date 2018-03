Jeden spychał, drugi kopał. Traktorem uciekali przed policją





Foto: KPP Nowy Tomyśl | Video: KPP Nowy Tomyśl Ucieczka zakończyła się uszkodzeniem ciągnika

Jechali bez włączonych świateł niezarejestrowanym i nieubezpieczonym traktorem. Jeden z nich stał z tyłu, na belce. Na widok policji zaczęli uciekać. A gdy funkcjonariusze próbowali ich zatrzymać, spychali radiowóz i kopali w niego. Braciom spod Nowego Tomyśla (woj. wielkopolskie) grozi teraz więzienie.

Traktor wjechał pod pociąg. Kierowca nie żyje Tragiczny wypadek... czytaj dalej » Do niecodziennego pościgu doszło w ostatni piątek. Policjanci z nowotomyskiej drogówki podczas patrolu w miejscowości Kopanki, jadący bez włączonych świateł traktor. - Na tylnej belce, umieszczonej poza pojazdem, stał pasażer. Widząc powyższą sytuację policjanci niezwłocznie wydali kierującemu sygnał do zatrzymania się - tłumaczy Joanna Jerzewska z nowotomyskiej policji. Wyprowadził w pole policję Kierujący ciągnikiem nie zamierzał jednak zastosować się do tych poleceń. Próbował uciekać jadąc drugami gruntowymi i polami, licząc, że radiowóz będzie miał problem, by kontynuować nimi jazdę. Traktor z kosiarką dał nura do Warty. Strażakom pomogły snopki Strażacy i... czytaj dalej » Ale policjanci nie zrezygnowali z pościgu. Próbowali wyprzedzać traktor. Wtedy jego kierujący gwałtownie skręcał w stronę radiowozu, uderzając go i spychając. - Swój udział w całym zdarzeniu miał również pasażer ciągnika, który chcąc pomóc w ucieczce kierowcy, kopał w radiowóz, gdy ten zbliżał się do pojazdu - wyjaśnia Jerzewska. Nieprzezorni, nieubezpieczeni I tak przez pół godziny. Aż w końcu stało się to, czego spodziewał się kierowca ciągnika - pojazd nie wytrzymał. Tyle, że nie radiowóz, a ciągnik, w którym doszło do uszkodzenia jednego z przednich kół. - Mężczyźni podczas zatrzymania stawiali opór i nie wykonywali poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Jak się okazało panowie byli braćmi, zamieszkujący pobliską wieś - tłumaczy Jerzewska.

Skąd pomysł kierowcy traktora, by uciekać przed policją? Szybko wyszło na jaw, że ciągnik nie był zarejestrowany, ani nie miał wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

- Teraz bracia odpowiedzą za uszkodzenie pojazdu służbowego, a kierowca ciągnika ponadto odpowie za przestępstwo, jakim było niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - kończy Jerzewska.