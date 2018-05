Uciekł z konwoju, jest podejrzany o zabójstwo. Odpowie też za napaść na policjanta

30-latek podejrzany o zabójstwo 78-latki, który w kwietniu uciekł z policyjnego konwoju, usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Śledczy nadal wyjaśniają w jaki sposób Adam D. oswobodził się z kajdanek.

Do ucieczki więźnia doszło 20 kwietnia tuż po godzinie 12, podczas konwoju do szpitala psychiatrycznego przy ulicy Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim. Podejrzany był przewożony z Międzyrzecza na badania. Gdy funkcjonariusze konwojujący otworzyli przedział dla przewożonych osób, on wyskoczył z pojazdu i uciekł.

30-letni Adam D. został zatrzymany po 12-godzinnej obławie w Drezdenku, 50 kilometrów od miejsca ucieczki. Od tamtego czasu sprawą zajmuje się prokuratura.

Nowe zarzuty dla 30-latka

- Zostały mu uzupełnione zarzuty o usamowolnienie się z policyjnego konwoju i kajdanek oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, którzy go konwojowali. Mężczyzna podczas ucieczki z konwoju użył przemocy wobec policjanta odpychając go, przez co funkcjonariusz doznał urazu kolana i nadgarstka - podaje Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokuratura wciąż wyjaśnia w jakich okolicznościach mężczyzna uwolnił się z kajdanek. Możliwości są dwie: albo pomógł mu ktoś, albo za uwolnił się za pomocą jakiegoś przedmiotu. śledczy raczej przychylają się do tej drugiej wersji.

Miał zabić staruszkę

Adamowi D. grozi dożywocie za zabójstwo 78-letniej mieszkanki Sulęcina. W lutym miał wtargnąć do mieszkania pokrzywdzonej, obezwładnić ją, skrępować ręce i nogi, a usta zakleić taśmą izolacyjną. Później miał splądrować mieszkanie i ukraść kobiecie pieniądze oraz biżuterię. 78-latka w następstwie poniesionych obrażeń i braku możliwości swobodnego oddychania zmarła.

30-latek działał w warunkach recydywy – wcześniej był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Źródło: gorzowianin.com Policjanci przeczesują teren

