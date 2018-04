Video: TVN 24 Poznań

Rozbiórka kamienicy na poznańskim Dębcu

26.03. | Trwa rozbiórka całej kamienicy na poznańskim Dębcu, w której 4 marca doszło do wybuchu. - Zagrażał on bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi - tłumaczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ze zniszczonego budynku wydobywane i przewożone do magazynów są rzeczy osobiste jego mieszkańców.

