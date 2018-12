54-latek wpadł do szamba. Walczyli o niego kilkadziesiąt minut

54-latek wpadł do szamba

Foto: Kalisz24.info.pl Video: Kalisz24.info.pl

54-latek wpadł do szamba

2.12| Wyszedł z domu i już nie wrócił. Znalazła go matka. 54-letni mężczyzna wpadł do przydomowego zbiornika z szambem. Krewni sami go wyciągnęli. Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności wypadku bada kaliska policja.

»