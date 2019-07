"To było jedno z centrów kształtującego się państwa. To, co znajdujemy pod wodą, jest tego dowodem"

Prawdopodobnie to właśnie na Ostrowie Lednickim Mieszko I przyjął chrzest. Archeolodzy wykorzystują właśnie ciepłe i słoneczne dni, by szukać śladów pierwszych Piastów na dnie jeziora Lednica. Skrywa ono wiele pamiątek po naszych przodkach sprzed tysiąca lat.

Badania dna jeziora Lednica prowadzi przez cały lipiec ekipa Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- To było jedno z centrów kształtującego się państwa Piastów. To co znajdujemy pod wodą jest tego dowodem - mówi Mateusz Popek z Zakładu Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Najdłuższy most tamtych czasów

Archeolodzy w tym roku skupiają się na badaniu odkrytego przed dwoma laty mostu z wyspy Ledniczka, który za czasów Mieszka I łączył strażnicę rycerską z lądem. Zostało z niego niewiele - jedynie drewniane fragmenty. Resztę archeolodzy rekonstruowali cyfrowo.

Konstrukcja przeprawy przypominała tą już dobrze zbadaną przez archeologów - mostu poznańskiego, który miał aż pół kilometra długości, czyli mniej więcej tyle ile sopockie molo.

- Jest to najdłuższy most słowiański odnaleziony na ziemiach polskich. Również głębokości są tutaj wyzwaniem. Most poznański przechodził przez głębie powyżej 10 metrów. Inne przeprawy, które znamy z tamtego okresu były z reguły lokowane na dużo płytszych akwenach - zauważa dr hab. Andrzej Pydyn z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Między innymi te fakty świadczą ich zdaniem o tym, jak bardzo zaawansowani kulturowo byli ludzie w tamtych czasach.

Podczas tegorocznych badań archeolodzy na dnie jeziora znaleźli między innymi już buty, łyżwy, naczynia czy pułapki na ryby.

Badania od 60 lat

Pierwsze badania podwodne wód jeziora Lednica przeprowadzono w ramach badań milenijnych w latach 1959-1961. Zlokalizowano wówczas relikty mostu zachodniego łączącego Ostrów Lednicki z lądem, odkryto także hełm z nosalem, groty włóczni i łodzie dłubanki.

Podwodne badania i prace archeologiczne prowadzone są przez archeologów z UMK w Toruniu, z przerwami, od 1982 roku.

Wyspa Ostrów Lednicki - zdaniem wielu historyków - to miejsce chrztu Mieszka I. Stąd pochodzi jedna z największych kolekcji zabytków z początków chrześcijaństwa, z najstarszym w Polsce relikwiarzem - fragmentem krzyża Chrystusa. Niewykluczone, że relikwiarz jest pamiątką z czasu chrztu Mieszka I. Wyspa ma ok. 7,5 ha, w X wieku zamieszkiwało ją według szacunków historyków od 700 do nawet 2 tys. mieszkańców. Głębokość jeziora okalającego wyspę sięga 8-12 metrów.