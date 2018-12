Kryminalna zagadka rozwikłana po 9 latach

29-latek z Trzemeszna (woj. wielkopolskie) zaginął w dzień Wszystkich Świętych 2009 roku. Od tego czasu szukała go policja i rodzina. Bezskutecznie. Po dziewięciu latach przypadkiem odnaleziono jego ciało.

Andrzej S. ostatni raz widziany był 1 listopada 2009 roku na terenie Trzemeszna. Miał wtedy 29 lat. Był ubrany w zieloną kurtkę, granatowe jeansy, czarną wełnianą czapkę. Potem wszelki ślad po nim się urwał. Nikt go nie widział, z nikim z rodziny się nie kontaktował.

- Policjanci zgłoszenie o zaginięciu otrzymali 1 grudnia od jego matki - mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.

Mężczyzna znany był z - jak to określa policja - prowadzenia raczej małohigienicznego trybu życia, stąd przypuszczano, że wciąż może mieć na sobie te same ubrania.

"Z wyglądu ok. 25-30 lat, wzrost 175 cm, szczupła budowa ciała, twarz trójkątna, oczy zielone. Na prawym przedramieniu ma tatuaż kobiety" - opisywała rysopis zaginionego gnieźnieńska policja.

Urwany ślad

Policjanci sprawdzili wielu miejsc, w których mógł przebywać mężczyzna, weryfikowali informację, które posiadali. Przesłuchiwali znajomych i osoby, które miały kontakt z zaginionym.

- Zwykle w przypadku zaginięć mamy jakieś sygnały, że ktoś gdzieś poszukiwaną osobę widział czy z kim się ona kontaktowała. W tym przypadku tak jednak nie było. Ślad po nim się urwał - mówi Osińska.

I przez lata nic się w sprawie nie działo. Żadnego przełomu.

W 2016 roku policjanci z Trzemeszna wraz z funkcjonariuszami z zespołu do spraw poszukiwań z Gniezna "odkurzyli" sprawę. Jak tłumaczy Osińska, to częsta praktyka. Policjanci chcieli przypomnieć o sprawie i liczyli, że może ktoś posiada informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu, albo gdzieś go widział.

Znów w mediach pojawiły się komunikaty o zaginionym. Ale nadal nic.

Ubrania się zgadzały

Przełom nastąpił 16 października tego roku. W starej lodowni z XVIII wieku, pozostałości po nieistniejącym browarze, przy al. Szymańskiego w Trzemesznie trwał remont.

Pracownicy firmy budowlanej zdejmowali dach. I wtedy dokonali makabrycznego okrycia. Znaleźli ciało ludzkie w stanie daleko posuniętego rozkładu.

Na miejsce wezwano policję.

Zachowała się odzież denata, między innymi kurtka i czapka. Podobne do tych, w które miał być ubrany poszukiwany od dziewięciu lat mężczyzna.

- Od początku śledczy podejrzewali, że zwłoki należały do zaginionego mieszkańca Trzemeszna Andrzeja S. Musiały to jednak potwierdzić przeprowadzone specjalistyczne badania - tłumaczy Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.

Wyniki badań DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. - Ekspertyza potwierdziła zakładaną przez śledczych hipotezę. Znalezione w październiku zwłoki należą do zaginionego w 2009 roku mieszkańca Trzemeszna, Andrzeja S. - podaje Osińska.

Wcześniej był tu wypadek

Morderstwo? Zgon z przyczyn naturalnych? A może wypadek?

We wrześniu 2012 r. z tego samego dachu do wnętrza budynku wpadła 16-latka. Dziewczyna spadła siedem metrów w dół. Złamała kręgosłup i nogę. Nastolatka mogła nie być świadoma, że chodzi po budynku - lodownia zbudowana jest tak, że od tyłu podsypana jest ziemią. Idąc od tamtej strony można mieć wrażenie, ze idzie się po trawie. Może 29-latek też spadł, ale nie miał tyle szczęścia i zginął?

- Pamiętam tamten wypadek z 2012 roku. Nawet mówiłam policjantom, żeby tam uważali - przyznaje Osińska.

Ale tu o wypadku nie ma mowy. Obok zmarłego leżała kołdra. Prawdopodobnie mężczyzna spędzał tu noc.

Sekcja zwłok nie wykazała też, by osoby trzecie przyczyniły się do śmierci Andrzeja S. - Z opinii wynika, że nie da się bezpośrednio stwierdzić przyczyny śmierci mężczyzny, ale nie ma śladów żadnych urazów na kośćcu - wyjaśnia Radosław Krawczyk, zastępca Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie.