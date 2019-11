Zderzenie dwóch aut na S3. Ranne cztery osoby

Foto: TVN 24 Poznań Video: tvn24

Kabriolet dachował niedaleko Pleszewa w Wielkopolsce

29.07| W niedzielę niedaleko Pleszewa w województwie wielkopolskim doszło do dachowania kabrioletu. Autem podróżowały trzy osoby w wieku około 20 lat. Z nieustalonych na razie przyczyn auto przekoziołkowało i wpadło do rowu. Jedną z poszkodowanych osób do szpitala zabrał śmigłowiec.

»