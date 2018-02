Video: TVN 24

Po wypadku wraca ruch na autostradzie A2

01.02. | Autostrada A2 w kierunku Warszawy jest zablokowana po wypadku, do którego doszło na wysokości Konina (woj. wielkopolskie). Ciężarówka wjechała tam w auta stojące w kolejce do punktu poboru opłat. Rannych jest 10 osób. Kierowca tira był pijany, miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. - To cud, że nikt nie zginął - komentuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

