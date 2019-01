Stał w garażu przykryty kocem. Maluch, który ma 27 lat i 22 kilometry na liczniku





»

Ma 27 lat, wygląda jak nowy Foto: tvn24 Video: tvn24 Ma 27 lat, wygląda jak nowy 8.01| Bagażnik ma z przodu, silnik z tyłu. Na widok kultowego fiata 126p wielu łezka się w oku kręci. Maluch, który trafił do Damiana Szurgata ma zaledwie 27 lat i 22 kilometry na liczniku. W dodatku wygląda jakby dopiero zjechał z taśmy produkcyjnej. Właśnie czeka na nowego właściciela. zobacz więcej wideo »

Maluch ponad 20 lat stał w garażu Foto: tvn24 Video: tvn24 Maluch ponad 20 lat stał w garażu 8.01| Bagażnik ma z przodu, silnik z tyłu. Na widok kultowego fiata 126p wielu łezka się w oku kręci. Maluch, który trafił do Damiana Szurgata ma zaledwie 27 lat i 22 kilometry na liczniku. W dodatku wygląda jakby właśnie zjechał z taśmy produkcyjnej. Jak poznaniak zdobył takie cacko? zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Niejeden kolekcjoner marzy o kultowym fiacie

Bagażnik ma z przodu, silnik z tyłu. Na widok kultowego fiata 126p wielu łezka się w oku kręci. Maluch, którego kupił Damian Szurgot ma 27 lat i... 22 kilometry na liczniku. W dodatku wygląda jakby dopiero zjechał z taśmy produkcyjnej. Czeka na nowego właściciela.

"Te małe autka są jak ciasteczka, które chciałoby się schrupać" Prawie 200... czytaj dalej » Obecny pasjonuje się motoryzacją, ale na niemal nowego fiata 126p trafił zupełnie przypadkiem.

- Przeglądałem ogłoszenia, nie szukałem czegoś konkretnego i wtedy zobaczyłem tego malucha. Postanowiłem go kupić - opowiada Damian Szurgot z Tarnowa Podgórnego (woj. wielkopolskie).

O tym, że to auto niezwykłe, świadczą chociażby liczby. Ten czerwony maluch ma 27 lat i zaledwie 22 kilometry przebiegu. Auto nigdy nie było dopuszczone do ruchu, więc wygląda na to, że to przebieg fabryczny.

- Samochód przez ponad 20 lat stał w garażu przykryty kocem. Z tego co wiem, to jego poprzedni właściciel nie zdążył się nim nacieszyć. Zmarł kilka dni po jego zakupie. Potem przez lata trwała sprawa spadkowa - mówi pan Damian.

Wygląda na to, że u nowego właściciela kultowe auto nie zagrzeje miejsca na długo. Pan Damian wystawił je na sprzedaż. Chętnych nie brakuje.

- Ten samochód nie ma żadnych śladów użytkowania. Uważam, że byłoby fajnie gdyby trafił do jakiegoś miejsca, gdzie będzie odpowiednio wyeksponowany, tak by można było go podziwiać. Chętnych jest dużo. Odzywają się do mnie kupcy nie tylko z Polski, ale i z Niemiec i Finlandii.

Źródło: tvn24 Auto przejechało tylko 22 kilometry

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.