Tamir ma ledwie trzy dni. A już sam chodzi

Foto: Zoo w Poznaniu Video: Zoo w Poznaniu

Mały wielbłąd uczy się chodzić

18.02. | Poznańskie zoo ma nowego mieszkańca. To wielbłąd Tamir. Maluch ma dopiero trzy dni, ale już chodzi. ""Wszyscy spędziliśmy 4 godziny klęcząc w błocie czekając na ten moment, by udało się go sfilmować" - piszą pracownicy poznańskiego zoo.

