Małe labradory szukają domu na rok. Potem zostaną przewodnikami





Foto: TVN 24 | Video: Fakty po południu Fundacja szuka rodzin zastępczych dla labradorów

Osobom niewidomym zastępują oczy, chorych ostrzegają na przykład o spadku cukru. W codziennym życiu są nieocenione, ale nadal brakuje wolontariuszy, którzy zajęliby się kilkutygodniowymi labradorami. Poznańska fundacja szuka rodzin zastępczych dla przyszłych psich przewodników.

"Przeskoczyły płot i uciekły". Dwa psy wylądowały w wykopie Szczekały,... czytaj dalej » Organizacja od szesnastu lat zajmuje się szkoleniem psich przewodników i psich asystentów. Ale chętnych rodzin zastępczych cały czas brakuje. Wolontariuszem może zostać niemal każdy mieszkaniec Poznania.

- Musi to być osoba konsekwentna, która będzie wytyczała granice, ale też będzie dobra, ciepła, czuła w odpowiednich momentach - wyjaśnia Magdalena Nowicka, instruktorka szkolenia psów.

Po roku idą na szkolenie

Do wolontariuszy pies trafi na rok. Rodzina zastępcza ma zająć się jego opieką. O utrzymanie czworonoga martwić się nie musi - te koszty bierze na siebie fundacja.

Po roku spędzonym pod opieką wolontariusza, labradory trafiają na specjalne szkolenie. Przez około pół roku pod okiem instruktorów poznają komendy i uczą się pracować.

Owczarek Bary znalazł nowy dom. "Zrobię wszystko, aby jak najmniej odczuł rozłąkę" Wzruszająca... czytaj dalej » - Piesek musi po roku czuć się dobrze wszędzie, wszędzie gdzie zostanie zabrany, czyli będzie to zarówno ruchliwa ulica, jak i market, bank czy środek komunikacji publicznej - mówi Irena Semler z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik.

Po szkoleniu labrador trafia do chorych. Tak jak Samba do rodziny Domańskich.

- Wszelkie wyjścia żony gdziekolwiek: do fryzjera, kosmetyczki czy pójście do sklepu, wiązało się z tym, że musiałem z nią pójść. Natomiast kiedy otrzymała psa, to od wtedy załatwiała już wszystkie sprawy sama - mówi Ryszard Domański.

Samba jest wszędzie tam, gdzie jej niewidoma właścicielka. I niejeden raz uratowała ją też przed niebezpieczeństwem.

- Jest moimi oczami - zapewnia Katarzyna Domańska.

I zachęca wszystkich do tego, by zaopiekowali się przez rok takim psem jak Samba. - To nie jest tak, że oni muszą oddać psa i już go nigdy w życiu nie zobaczą. Oni cały czas mają z nami kontakt i cały czas tego pieska mogą oglądać, sprawdzać, być i cieszyć się tym sukcesem, bo to jest też ich sukces - kończy.