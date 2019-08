"Symulowanie zabójstwa" arcybiskupa Jędraszewskiego. Prokuratura bada sprawę

Foto: Facebook.com/PrideNews.pl Video: Renata Kijowska / Fakty TVN

05.08.2019 | Doniesienie i protest przed kurią po słowach...

"Tęczowa zaraza" nie przejdzie bez echa. Przed krakowską kurią odbył się protest przeciwko wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jest też doniesienie do prokuratury, a znany dominikanin apeluje do metropolity o dymisję i namawia, by pisać do niego listy w tej sprawie.

»