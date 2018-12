Pijany uciekał przed policją, chciał staranować radiowóz. Zatrzymały go dopiero strzały

6.04 | Policjanci przez kilkadziesiąt minut ścigali 35-latka, który łamał przepisy i nie zatrzymał się do kontroli. W końcu kierowca zderzył się czołowo z jednym z radiowozów w Mysłowicach (Śląskie). Mężczyzna i trzej funkcjonariusze trafili do szpitala. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

31.03 | Kiedy chciała go zatrzymać policja, 32-latek nawet się nie obejrzał, tylko wcisnął gaz do dechy. Uciekał, bo w samochodzie wiózł 1,5 kg amfetaminy. W trakcie pościgu wyrzucał przez okno worki z białym proszkiem, który rozsypał się po drodze. Mężczyzna próbował jeszcze zbiec przez las, a nawet autobusem komunikacji miejskiej.

Nie zatrzymał się do kontroli, tylko wcisnął gaz do dechy i zaczął uciekać policji, jadąc pod prąd. A policjanci, również jadąc pod prąd, ruszyli w pościg. Było to ryzykowne, bo wszystko działo się w strugach deszczu. Czy sytuacja wymagała tak ryzykownego pościgu?

17.03| Nie zatrzymuje się do kontroli, łamie przepisy, przekracza prędkość i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Czescy policjanci przez kilkanaście kilometrów gonią kierowcę samochodu. Gdy chcą go wyprzedzić ten próbuje uniemożliwić manewr. Odbija się od radiowozu, wypada z drogi i dachuje. Z auta wydobywa się dym. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Prowadził auto skradzione wcześniej na terenie Polski.

08.02 | Samochód bez przeglądu, on sam bez "prawka", a na fotelu pasażera - poszukiwany do odbycia kary więzienia. 30-latek chyba bardzo nie chciał się tłumaczyć z tego wszystkiego policjantom, dlatego na widok radiowozu wziął nogi za pas i ruszył w długą. Jechał na złamanie karku, ale uciec nie dał rady.

10.12. | Na widok radiowozu zaczął uciekać. Łamał przepis za przepisem, jechał lewym pasem. Nie zatrzymała go nawet utworzona blokada. A gdy radiowóz próbował go minąć, chciał go zepchnąć z drogi. Zatrzymały go dopiero strzały. To nie scena z popularnej gry komputerowej, a zdarzenia ze Świebodzina.

65-latek uciekał przed policją. Chciał rozjechać funkcjonariuszy 65-letni... czytaj dalej » W nocy z soboty na niedzielę policjanci ze Świebodzina (woj. lubuskie) patrolowali miasto. Około godziny drugiej zauważyli podejrzanie zachowującego się kierowcę peugeota. Najpierw chciał skręcić w boczną ulicę, z której nadjeżdżali, ale na ich widok mężczyzna przerwał manewr i wrócił na główną drogę, po czym dodał gazu.

- Zaczął szybko oddalać się w kierunku drogi wyjazdowej ze Świebodzina. Policjanci postanowili go skontrolować - podaje Marcin Ruciński ze świebodzińskiej policji.

Ominął blokadę, spychał radiowóz

Ale kierowca nie reagował na polecenia do zatrzymania. - W trakcie ucieczki przed policją kierujący złamał wiele przepisów, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na łukach drogi, nie mając możliwości dostrzeżenia, czy coś nie nadjeżdża z naprzeciwka, zjeżdżał na sąsiedni pas jezdni. Dodatkowo na zagrożenie wpływały trudne warunki na drodze oraz słaba widoczność - wymienia Ruciński.

Pirat drogowy uciekał przed policją. Z impetem wjechał w dom Zamiast zatrzymać... czytaj dalej » Policjanci o pościgu powiadomili inne jednostki. Utworzono blokadę, która miała uniemożliwić mężczyźnie ucieczkę. Bezskutecznie.

- Stwarzając ogromne zagrożenie, uciekający mężczyzna ominął ustawiony radiowóz - wyjaśnia Ruciński.

Zatrzymały go strzały

W końcu ścigający go patrol ze Świebodzina zrównał się z peugeotem i chciał go wyprzedzić, by w ten sposób zmusić do zatrzymania się. Wtedy kierowca gwałtownie skręcił w bok i usiłował zepchnąć policjantów z drogi.

- Policjanci oddali strzał ostrzegawczy. Po następnym ostrzeżeniu i braku reakcji ze strony kierowcy oddali strzał w kierunku opony - tłumaczy Ruciński.

Dopiero wtedy kierowca wystraszył się i zatrzymał auto. Policjanci od razu obezwładnili młodego mężczyznę.

Nie miał prawa jazdy

23-latek był pijany, miał blisko dwa promile alkoholu we krwi i nie był to pierwszy raz, kiedy w takim stanie usiadł za kierownicą. - Wobec niego toczy się już przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie postępowanie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. 23-latek nigdy również nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami - wymienia Ruciński.

Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za niezatrzymanie do kontroli grożą mu dwa lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata oraz obowiązek wpłaty do 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Z kolei za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu nawet pięć lat więzienia.

Decyzją sądu 23-latek objęty został dozorem policyjnym.