Pociąg przeciął ciężarówkę na pół. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy tira

Rogatki opadały, on postanowił przejechać. Auto staranował pociąg

Foto: TVN24 Video: Reuters TV

Rogatki opadały, on postanowił przejechać. Auto staranował...

W mieście Orlando na Florydzie omal nie doszło do tragedii do tragedii. Zniecierpliwiony kierowca postanowił pokonać przejazd kolejowy mimo opuszczających się rogatek. Na nagraniu z monitoringu widać, jak chwilę później w auto uderzył rozpędzony pociąg. Kierowca przeżył, ale trafił do szpitala w krytycznym stanie. Policjanci publikują nagranie i apelują o rozwagę.

»