22 tony gazu w cysternie i trzy promile alkoholu u kierowcy

03.12. | Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie i zasiadł za kierownicą cysterny, która przewoziła gaz. "Zygzakiem" jechał ulicami Świebodzina. Na szczęście zatrzymali go policjanci. Teraz 32-latkowi grożą dwa lata więzienia.

Zygzakiem na podwójnym gazie. Policjant na urlopie pomógł go zatrzymać Policjant na... czytaj dalej » Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło w nocy z drugiego na trzeciego grudnia. Świebodziński patrol kontrolował akurat ciężarówki przejeżdżające przez miasto. W pewnym momencie policjanci zauważyli kierowcę , który nie do końca panował nad pojazdem.

- Oznakowanie pojazdu wskazywało na to, iż ładunek przez niego przewożony należy do kategorii niebezpiecznych. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że kierujący jest pod wyraźnym wpływem alkoholu, jego wypowiedzi były chaotyczne i nielogiczne. Po nakazaniu opuszczenia pojazdu mężczyzna miał z tym wyraźne problemy. Jego ruchy były nieskoordynowane, zataczał się i nie mógł utrzymać równowagi - wyjaśnia Marcin Ruciński ze świebodzińskiej policji.

Wiózł 22 tony gazu

Pijany kierowca jechał pod prąd. Zderzył się czołowo z ciężarówką Był pijany i miał... czytaj dalej » Po sprawdzeniu alkomatem, okazało się, że kierowca w wydychanym powietrzu ma blisko 1,5 promila alkoholu, czyli ponad 3 promile alkoholu we krwi.

Nieodpowiedzialny kierowca w cysternie przewoził 22 tony gazu LPG. - W przypadku spowodowania wypadku jego skutki mogłyby być katastrofalne - podkreśla Ruciński.