Wyszła na grzyby i nie wróciła. Od czterech dni szukają 80-letniej kobiety





»

Poszukiwania 80-latki (wideo bez dżwięku) Foto: Lubuska Policja Video: Lubuska Policja Poszukiwania 80-latki (wideo bez dżwięku) 19.11| Przeczesali lasy, sprawdzili zabudowania. Służby od czterech dni szukają 80-letniej Stanisławy Blat z Wielisławic (woj. lubuskie). Kobieta wyszła na grzyby i od tej pory nie wiadomo co się z nią dzieje. Do poszukiwania są prowadzone z lądu i z powietrza. Wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec, drony z kamerami termowizyjnymi oraz psy ratownicze. zobacz więcej wideo »

Foto: Lubuska Policja | Video: Lubuska Policja Służby wciąż szukają 80-latki

Przeczesują lasy, sprawdzają zabudowania. Służby od czterech dni szukają 80-letniej Stanisławy Blat z Wielisławic (woj. lubuskie). Kobieta wyszła na grzyby i od tej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje. W poszukiwaniach bierze udział śmigłowiec.

Policjanci, strażacy, leśnicy i mieszkańcy szukają od czwartku 80-letniej Stanisławy. Z tego, co udało się ustalić, kobieta wyszła tamtego dnia około godziny 12 na grzyby. Do tej pory nie wróciła. Nie nawiązywała też z nikim kontaktu.

- Zaginiona ma około 165 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ubrana była w spodnie i bluzę koloru ciemnego, a na głowie miała wełnianą opaskę. Miała przy sobie drewnianą laskę i wiadro koloru białego - informuje mł. asp. Tomasz Bartos ze strzeleckiej policji.

Źródło: Lubuska Policja Poszukiwania z powietrza

Szukają jej niemal wszystkie służby

Poszukiwania 80-latki ruszyły, gdy tylko rodzina zgłosiła jej zaginięcie. W akcję zaangażowano kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz służby leśne oraz mieszkańców Wielisławic.

- Przeczesano okoliczne lasy i pola, sprawdzono zabudowania. W działaniach wykorzystano policyjny śmigłowiec, drony z kamerami termowizyjnymi oraz specjalnie wyszkolone psy ratownicze. Policjanci sprawdzają każdą informację, która może przyczynić się do odnalezienia zaginionej - relacjonuje Bartos.

Źródło: Lubuska Policja W akcję zaangażowano też psy tropiące

Dużo tropów, efektów brak

W poszukiwania kobiety zaangażowani są m.in strażacy z Mosiny. W poniedziałek rano na jednym z portali społecznościowych opublikowali dwie mapy. Na jednej z nich aż roi się od kolorowych linii.

- Ta mapa p

Ale nie tylko. Na mapie część lasu zaznaczono na czerwono. Co to oznacza?

- Nie w każdej części lasu starsza osoba jest wstanie zbierać grzyby i nie wszędzie one są. Dlatego wytypowaliśmy miejsce, które z różnych względów mogła wybrać poszukiwana kobieta. Niestety na razie jej tam nie znaleźliśmy. Ale stopniowo poszerzamy ten teren poszukiwań - mówią strażacy z Mosiny.

Jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że akcja nie należy do najłatwiejszych zwłaszcza dla psów ratowniczych. - Pani Stanisława często chodziło do lasu, przez co jest tam dużo jej zapachów, które niekoniecznie muszą być śladem z ostatniego dnia - dodają strażacy.



Źródło: FB- Heavy Rescue SGRT OSP Mosina Mapy strażaków z Mosiny

Poznajesz tę kobietę? Widziałeś ją? Wiesz, gdzie może być?

Źródło: Lubuska Policja Stanisława Blat - lat 80.

Zaginiona ma około 165 cm wzrost i szczupłą budowę ciała. Ubrana była w spodnie i bluzę koloru ciemnego, a na głowie miała wełnianą opaskę. Wychodząc na grzyby, miała przy sobie drewnianą laskę i wiadro koloru białego.



Osoby, które mogą mieć informację o zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich. KPP Strzelce Krajeńskie

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.