Foto: Lubuska Policja Video: KPP Krosno Odrzańskie

Pijany kierowca wpadł na rutynowej kontroli

30.09 | Pijany kierowca busa, który wiózł do pracy pięć osób, wpadł podczas rutynowej kontroli. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Sprawa skierowania zostanie do sądu.

