Dwaj mężczyźni nadziali się na płot, musieli interweniować strażacy

Strażacy jechali do wypadku. Sami wypadli z drogi

Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław

Strażacy jechali do wypadku. Sami wypadli z drogi

20.02| To miała być interwencja jakich wiele. Pojechali do zgłoszenia o wypadku samochodu osobowego. Na miejsce jednak nie dojechali, bo przed wóz wybiegło zwierzę, a gwałtowne hamowanie zakończyło się wypadnięciem z drogi. Czterech strażaków trafiło do szpitali.

»