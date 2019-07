Stary wiatrak w "kosmicznym skafandrze"





Kosmiczny wiatrak Video: FB- Wiatrak Szczepan Kosmiczny wiatrak 7.07| Niby ten sam, a jednak zupełnie inny. Mieszkańcy zastanawiają się kto i po co "ubrał" stary wiatrak w foliowy "skafander". Rozwiązaliśmy tę zagadkę. zobacz więcej wideo »

Video: FB- Wiatrak Szczepan wiatrak

Niby ten sam, a jednak zupełnie inny. Mieszkańcy zastanawiają się kto i po co "ubrał" stary wiatrak w foliowy "skafander". Rozwiązaliśmy tę zagadkę.

Jakub Wejher czy Darth Vader? "Wow, wygląda jak jego bliźniak" Czarna postać... czytaj dalej » Ma 161 lat, ale w takiej "stylówce" jeszcze nikt go nie widział. Wiatrak Szczepan w Budzisławiu Kościelnym (woj. wielkopolskie) wygląda jakby ktoś go ubrał w kosmiczny skafander. Został szczelnie okryty od góry do dołu.

Zdjęcie wiatraka pojawiło się w internecie wraz z informacją: obiekt tymczasowo zamknięty dla turystów. Tuż pod fotografią pojawiły się komentarze zaskoczonych ludzi. Jedni piszą, że Szczepan "wygląda jak dmuchaniec". Inni chwalą jego nowy "futurystyczny wygląd".

Jak długo wiatrak będzie ubrany?

Tylko do 8 lipca, bo wtedy zakończą się prace konserwatorskie, którym go poddano. Okrycie wiatraka folią było niezbędne do przeprowadzenia fumigacji – zabiegu, który polega na wpuszczeniu do obiektu substancji chemicznych pod postacią dymu, żeby pozbyć się niechcianych insektów i gryzoni.

- Ludzie są ciekawi tego, co dzieje się z wiatrakiem. Pytają o co chodzi i czy zbliżanie się do obiektu jest niebezpieczne. Niektórzy robią sobie zdjęcia przy niecodziennie wyglądającym obiekcie - relacjonuje Maciej Grzeszczak, kustosz obiektu oraz przewodnik lokalnych wycieczek.

Źródło: FB- Wiatrak Szczepan Wiatrak w trakcie "ubierania"

Stary Szczepan

Wiatrak Szczepan został zbudowany w XIX w., a w obecnej lokacji znajduje się od 1926 roku. - Pracował tu ponad 40 lat. Potem był nieco zapomniany, natomiast w 2011 roku, po gruntownym remoncie został oddany do użytku jako filia Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Służy także jako miejsce, w którym organizujemy różne wydarzenia, np. wystawy – dodaje Grzeszczak.

