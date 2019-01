"Mąż podpalił żonę". Przechodząca w pobliżu kobieta gasiła ją śniegiem

Video: TVN 24 Katowice

Poszedł na strych, oblał bezdomnego spirytusem i podpalił

07. 08 | - To mój syn zrobił - mówi mieszkanka kamienicy, w której na poddaszu płonął 41-latek. - Tam zawsze sypiali bezdomni, sama wzywałam policję, żeby nie zamarzli zimą. Policja ich zabierała, a oni wracali. Mężowi zniknęła koszula, bałam się pranie wieszać. Syn słyszał, że mi to przeszkadzało. Był dobrym dzieckiem, poszedł na studia, prawo jazdy zrobił. Nie wiem, co w niego wstąpiło.

