Sprzedał mieszkanie, by wybudować szkołę w Nepalu. Został doceniony

Video: uprowadzonadonepalu.pl

Sprzedał mieszkanie, wybudował szkołę w Nepalu. "Dokonaliśmy...

05.06. | Maciej Pastwa, podróżnik z Poznania, sprzedał własne mieszkanie po to, by odbudować zniszczoną po trzęsieniu ziemi szkołę w Nepalu. Po dwóch latach cel udało się osiągnąć. "Szkoła jest silna, solidna i piękna! Wszyscy są zachwyceni, dzieci uśmiechają się z radości, a my nie możemy się napatrzeć, czego udało nam się dokonać. Jesteśmy dumni" - napisała Sylwia Jędernalik z Gdańska, która wraz z poznaniakiem pojechała do Nepalu.

