Sprawa pożaru gorzowskiej katedry trafi do sądu. Proboszczowie oskarżeni o zaniedbania

Strażak o działaniach prowadzonych w Gorzowie

01.07 | - Dotarł do nas nowy sprzęt, 50-metrowy podnośnik, który umożliwi nam bezpośrednią penetrację wody do wnętrza od góry i mam nadzieję, że to będzie bardzo skuteczne działanie - poinformował po godzinie 23 jeden ze strażaków biorących udział w akcji. Jak dodał, jednocześnie intensywnie prowadzone są działania wewnątrz katedry. - Przez cały czas pracuje tam ośmiu ratowników. Dochodzimy praktycznie do źródła ognia, natomiast temperatura, która jeszcze panuje wewnątrz nie pozwala nam skutecznie tego pożaru zakończyć - wskazał

