"Niech Was prowadzi entuzjazm nawróconego serca". Papież pozdrowił młodzież w Lednicy

Prymas do zgromadzonych na polach Lednickich: cieszę się...

02.06 | Przejściem przez Bramę Rybę na Polach Lednickich zakończyły się 23-cie Spotkania Młodych. Wzięło w nich udział blisko 60 tysięcy osób. Słowo do nich skierował papież Franciszek, wcześniej młodych przywitał arcybiskup Wojciech Polak. Prymas Polski nawiązał do pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II oraz do ojca Jana Góry, który był inicjatorem spotkań młodych w Lednicy...

