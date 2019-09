Nie chciał zapłacić za kurs i zniszczył taksówkę

Video: Lubuska Policja

Słubice: Nie chciał zapłacić za kurs. Zniszczył taksówkę

02.09. | Policjanci ze Słubic zatrzymali 29-latka, który odmówił zapłacenia za przejazd taksówką i zniszczył pojazd, który zawiózł go do hotelu. Właściciel samochodu oszacował straty na 2300 złotych. A krewkiemu pasażerowi grozi do 5 lat więzienia.

