Młotkami rozbili szybę, zgarnęli 100 tysięcy złotych. Napad na kantor trwał minutę





Pod osłoną nocy i w kominiarkach. Trzech mężczyzn napadło na kantor w Słubicach. Sforsowali szybę oddzielającą klientów od kasjerki i zabrali gotówkę. Policja szuka sprawców.

Trzej zamaskowani mężczyźni pojawili się o 3 w nocy ze środy na czwartek w jednym z kantorów w Słubicach (woj. lubuskie).

Wszystko działo się szybko, co widać na nagraniu z monitoringu. Najpierw sprawcy za pomocą młotków rozbili szybę oddzielającą kasjerkę od klientów.

- Pracownica zareagowała odpowiednio. Szybko wcisnęła przycisk alarmu antynapadowego, po czym schowała się w bezpiecznym miejscu - powiedział TVN24 właściciel kantoru.

Potem jeden z mężczyzn położył się na blacie, żeby sięgnąć po pieniądze. Banknoty rozsypały się też na podłogę. Napastnicy zabrali to, co się dało i uciekli. Z kantoru, według wstępnych szacunków właściciela, zrabowano około 100 tys. zł. Na całą akcję przestępcy potrzebowali jednej minuty.

Szukają sprawców

Niespełna pięć minut po napadzie, na miejscu pojawiła się firma ochroniarska. O sprawie poinformowano też policję.

- Zgłoszenie dotyczyło włamania do kantoru w Słubicach. Lokal był wtedy czynny. Kasjerce, która była w środku, nic się nie stało - poinformowała Magdalena Jankowska, rzecznik prasowy policji w Gorzowie.

Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Trwają poszukiwania sprawców. Do tej pory nie udało się nikogo zatrzymać.

Ta sama grupa?

Właściciel kantoru w Słubicach, twierdzi, że już przyzwyczaili się do napadów na ul. Transportowej. Co jakiś czas ktoś włamuje się do jednego z lokali. - Ostatnio byli w lutym. Było teraz trochę przerwy i znów się pojawili. Może to ci sami ludzie - opowiada właściciel kantoru.

