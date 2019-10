Petarda poważnie raniła 13-latka. "Chłopak ma rozszarpaną prawą dłoń"

W mieszkaniu robili petardę. Doszło do wybuchu

Chcieli skonstruować petardę i skończyło się na silnej eksplozji. Niewiele zabrakło, by doszło do tragedii. 31-latek stracił obie dłonie i wciąż jest w ciężkim stanie. Jego starszy brat ma urazy ręki i nogi. Mężczyźni w mieszkaniu w Częstochowie urządzili domowe laboratorium. Niebezpieczne substancje mieszali, chociaż w domu przebywało 6-letnie dziecko. Po wybuchu, do którego doszło w piątek wieczorem, służby ewakuowały z budynku 27 mieszkańców.

