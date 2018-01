Rowerem lub pieszo przez pruską śluzę. Poznań zyska nową atrakcję

Bezkolizyjna ścieżka pieszo-rowerowa połączy za trzy lata okolice Jeziora Maltańskiego z terenami nad Wartą w Poznaniu. Trasa będzie przebiegać przez zrewitalizowane podziemia zabytkowej fortecznej Śluzy Cybińskiej z XIX wieku wybudowanej przez Prusaków.

Ścieżka ma być gotowa do połowy 2021 roku. Około 300-metrowy odcinek przebiegać będzie pod ruchliwą ulicą Jana Pawła II. Umożliwi dogodne przejście lub przejazd pomiędzy terenami wokół Jeziora Maltańskiego a Wartostradą – trasą pieszo-rowerową po wschodniej stronie Warty i Cybiny.

"Swoista perełka"

- Będzie jednym z ciekawszych przestrzennie rozwiązań i swoistą perełką. Wykorzystamy bowiem na ten cel dawne fragmenty fortyfikacji miejskich – podkreślił wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Śluza Cybińska, która ma być wykorzystana przy budowie łącznika, to jeden z obiektów hydrotechnicznych dawnej poligonalnej Twierdzy Poznań. Powstała około 1845 roku. Przez północny przepust śluzy pod ulicą Jana Pawła II przepływa Cybina, południowy od lat był zaślepiony żelbetowym murem.

W 2015 roku wykonano otwór inspekcyjny, dzięki któremu udało się dostać do południowego przepustu śluzy. Wykonana na zlecenie miasta analiza wykazała, że nadaje się on do przeprowadzenia tamtędy ścieżki pieszo-rowerowej.

Prace będą wymagać odwodnienia przepustu oraz prac rewitalizacyjnych i powinny się zakończyć do połowy 2021 roku.

Wcześniej Wartostrada

Do tego czasu powstać ma kolejny odcinek Wartostrady, który po stronie Starego Miasta prowadzić będzie od mostu Królowej Jadwigi do Czartorii. Pobiegnie ona dolnym tarasem Warty. Rowerzyści będą mogli wybrać, czy chcą jechać drogą wzdłuż murów gazowni i tzw. kontenerów, czy też niżej i bliżej rzeki. Prace mają ruszyć w drugiej połowie 2018 roku.

Obecnie trwają odbiory prawie dwukilometrowego odcinekna zachodnim brzegu Warty od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi.

Źródło: UMP Wartostrada przy moście Królowej Jadwigi

Wartostrada budowana jest fragmentami od 2011 roku. Poznaniacy mogą nie tylko jeździć po niej rowerami, ale także biegać i spacerować. Z racji sąsiedztwa rzeki trasa jest w niektórych miejscach zalewana w związku z podnoszącym się poziomem wody. Nie ma to jednak wpływu na jakość podłoża, a kontrole nawierzchni nie stwierdzają uszkodzeń.