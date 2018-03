Rogatki w górze, a pociąg jedzie. "Przez te ekrany nic nie widać"





Foto: Emilia Szymkowiak | Video: TVN 24 Poznań Taka sytuacja miała miejsce w poniedziałek około godz. 6:30

Rogatki są w górze, świecą się czerwone światła, ale nie pulsują. Przejeżdża pociąg. Taką sytuację na przejeździe kolejowym w Pecnej (Wielkopolska) nagrała Emilia Szymkowiak. - Jeden z samochodów chciał przejechać, ale powstrzymał go pieszy - mówi.

Rogatki się podniosły, kierowcy ruszyli. Oni machali, bo zauważyli drugi pociąg Pociąg... czytaj dalej » Do tej niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowym w Pecnej doszło w poniedziałek około godziny 6:30. Pani Emilia zauważyła ją z okna. - Natychmiast zadzwoniłam na numer 112 i poinformowałam o zdarzeniu - mówi.

Jak wyjaśnia, cała sytuacja - od momentu, kiedy zauważyła usterkę, do interwencji kolejarzy - trwała około pół godziny. W tym czasie cały czas paliło się niepulsujące czerwone światło, a rogatki były podniesione.

PKP: Procedury zadziałały

- Kierowcy zatrzymywali się i sprawdzali, czy coś nie jedzie. Ale widziałam też, jak jeden z samochodów chciał przejechać, ale powstrzymał go pieszy, który zauważył nadjeżdżający pociąg - mówi Szymkowiak.

Kolejarzom udało się usunąć awarię po 50 minutach od zgłoszenia. - Była to awaria systemu sterowania rogatkami. W takich sytuacjach wdrażane są procedury obowiązujące w naszej spółce: maszynista dostaje informację, że przejazd jest uszkodzony, zwalnia do prędkości 20 kilometrów na godzinę i daje sygnały dźwiękowe, by jeszcze bardziej ostrzec ewentualne osoby, które znajdą się na przejeździe - wyjaśnia Zbigniew Wolny z PKP Polskie linie Kolejowe w Poznaniu.

"Kierowcy muszą wjeżdżać na tory"

Kierowcy stoją, autokar jedzie. Przez zamknięty przejazd, sekundy przed szynobusem Opuszczone... czytaj dalej » Jednak nie sama awaria rogatek niepokoi mieszkankę Pecnej. - Problemem są tu ekrany akustyczne. One są nieprzezroczyste. W takich wypadkach, jak ten widoczny na nagraniu, stając przed przejazdem, nie widać, czy nadjeżdża pociąg. Kierowcy muszą wjeżdżać na tory - przekonuje Szymkowiak.

Kolejarze są jednak innego zdania. - Ekrany akustyczne są ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami. To było monitorowane. Ta sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu prowadzenia ruchu pociągów czy ruchu drogowego - odpowiada Wolny.

Kontrola wykazała błędy

Inne wnioski jednak płyną z kontroli przeprowadzonej pod koniec 2016 r. przez pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe z Ostrowa Wielkopolskiego.

"Stwierdzono, że zaprojektowane i zabudowane ekrany akustyczne zostały posadowione w odległości mniejszej niż 20 metrów od przejazdu i utrudniają widoczność na ww. przejeździe" - czytamy w piśmie z Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczonym na forum mieszkańców Pecnej.

Trzy miesiące po tym piśmie PKP Polskie linie Kolejowe zaproponowały zamontowanie na przejeździe luster. Jednak i tych do dziś w Pecnej nie ma.

- Najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana ekranów akustycznych na przezroczyste. Mamy nadzieje, że doczekamy tego, zanim dojdzie do jakiejś tragedii - kończy Emilia Szymkowiak.