Lekarze, po raz pierwszy w Polsce, za pomocą robota usuną nowotwory gardła

Polscy lekarze po raz pierwszy użyją specjalistycznego robota da Vinci do usunięcia guza gardła środkowego. Do zabiegu w Wielkopolskim Centrum Onkologii zakwalifikowali dwie osoby.

Wstawili pręty, wyprostowali kręgosłup. Natalia zaczyna nowy rozdział w życiu 13-letnia Natalia... czytaj dalej » Robot da Vinci to supernowoczesny sprzęt chirurgiczny pozwalający na wykonywanie skomplikowanych operacji.

Dzięki niemu lekarz widzi guz w trójwymiarze i może precyzyjnie usunąć chorą tkankę. Taki sprzęt jest w kilku polskich szpitalach.

Dzisiaj, w środę 27 marca, lekarze z Wielkopolskiego Centrum Onkologii po raz pierwszy użyją robota do dwóch nowatorskich operacji.

- Jeśli chodzi o nowotwory powyżej obręczy barkowej to dziś przeprowadzamy pionierską operację. Robot pozwoli na usunięcie guza gardła środkowego i to w granicach zdrowych tkanek. Po operacji pacjent będzie normalnie oddychał, połykał i mówił. Jakość życia będzie wysoka - zapewnia prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jak operuje się z robotem? Różnica jest taka, że chirurg zamiast pracować przy stole operacyjnym siedzi za konsolą i porusza ramionami robota.

Źródło: tvn24 Przeprowadzą dwie operacje

"Nie boję się"

Pierwsza operacja zaczęła się już o godz. 7.30. Zanim pacjenci trafili na blok porozmawiali z reporterem TVN24. - Ten robot jest wykorzystywany do operacji w całej Europie. Z tego co wiem jest dobrze obsługiwany, a pacjenci po operacji szybko wychodzą do domu. Liczę, że też będę miała takie szczęście - mówiła Beata Kufel, pacjentka.

- Nie boję się operacji, mimo że jest to pierwsza taka w Polsce. Wiedza plus innowacja daje rezultaty - twierdzi Grzegorz Poprawka, drugi pacjent.