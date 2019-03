Z dzieckiem na ręku weszli za barierki. By zobaczyć lwiątka





"Czy chodzenie do zoo ma być jak sport ekstremalny - pokażę dziecko lwu i uciekniemy sobie?" - pyta poznańskie zoo i publikuje zdjęcia osób, które wchodzą za bariery po to, by zobaczyć lwy. I przypomina, że w Cincinnati przez taką lekkomyślność rodziców trzeba było zabić goryla, by dziecku nie stała się krzywda.

"Czy musi dojść do powtórki z zoo w Cincinnati?". Pytają i publikują zdjęcia beztroskich rodziców Poznańskie Zoo... czytaj dalej » W 2016 r. w czasie wizyty w ogrodzie zoologicznym w Cincinnati w stanie Ohio czteroletni chłopiec przedostał się przez ogrodzenie, po czym wpadł do głębokiej na 3,7 m fosy okalającej wybieg dla goryli i nie umiał się stamtąd wydostać.

Goryl Harambe, któremu wizyta chłopca najwyraźniej nie przypadła do gustu, chwycił go i zaczął wlec po ziemi. Dziecko przebywało w bezpośredniej bliskości goryla ok. 10 minut. Władze zoo zdecydowały się uśmiercić zwierzę. Goryl Harambe był przedstawicielem podgatunku "zachodni goryl nizinny", uznawanego za zagrożony wyginięciem. Ogród zoologiczny w Cincinnati zakupił go w Brownsville w Texasie w 2014 r., licząc na rozmnożenie swojego niewielkiego stada.

I właśnie do tej sytuacji nawiązuje poznańskie zoo, które opublikowało zdjęcie osób, które wchodzą za barierki. Wśród czterech osób znajduje się mężczyzna z małym dzieckiem.



"Tak bardzo prosiliśmy, by respektować nasz regulamin... Czy musi dojść do najgorszego wypadku? Czy chodzenie do zoo ma być jak sport ekstremalny - pokażę dziecko lwu i uciekniemy sobie? Pisaliśmy, że lwy adaptują się i błagamy o spokój dla nich. Nauczeni złym doświadczeniem, odcięliśmy ścieżkę. Ale przecież Polak potrafi :( Przez bariery, mimo tablic, z dzieckiem na ręku. A potem zmusicie nas, by udzielić Wam ratunku i odstrzelić nasze dzieci, Kizię i Leosia.." - czytamy we wpisie na Facebooku, opublikowanym przez zoo

Lwiątka się aklimatyzowały

Dźgał tygrysa kijem. Skazany na miesiąc więzienia Miesiąc więzienia... czytaj dalej » Barierki ustawiono po to, by nikt nie zbliżał się do wybiegu lwów. Tam ledwie kilka dni wcześniej pojawiły się młode - Kizia i Leoś. Teren ogrodzono, by zwierzęta zaadaptowały się w nowym otoczeniu.

- Jeżeli stawiamy barierki, a naprawdę staramy się stawiać ich minimalną ilość, to właśnie po to, by państwo, którzy nas odwiedzają czuli się bezpiecznie i mogli być bezpieczni i także, by zwierzęta mogły adaptować się do różnych warunków. W tym konkretnym wypadku lwy trafiły na duży wybieg kilka dni przed weekendem i chodziło nam o to, by mogły spokojnie poznać ten teren i zaadaptować się do nowych warunków. A to zawsze lepiej odbywa się w dużym spokoju, który chcieliśmy i zapewnić - tłumaczy Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.

Odebrane podczas interwencji

Kizia i Leoś to lwiątka, które odebrano matce wbrew naturze i najprawdopodobniej przemycono je do Polski. Do poznańskiego zoo trafiły po interwencji policji i Fundacji Viva! Badania genetyczne pokazały, że Leoś to hybryda, posiada jedynie geny tygrysie.

Zwierzęta już można oglądać na terenie zoo.

Teraz upomnienie, wcześniej więzienie

W tym przypadku zakończyło się na upomnieniu dla osób ze zdjęcia i napiętnowaniu w mediach społecznościowych zoo. Ale podobne sytuacje kończyły się już w sądzie.

1 maja 2016 r. w poznańskim Nowym Zoo grupa zwiedzających miała przez dziurę w ogrodzeniu wtargnąć w miejsce, gdzie przebywać może wyłącznie personel ogrodu. Główny winowajca miał dźgać kijem odpoczywającego tygrysa. Widzieli to świadkowie, którzy powiadomili pracowników zoo. Tygrys zachowywał spokój, w pewnym momencie wstał i odszedł od ogrodzenia. Mężczyzna został ujęty przez personel zoo, ale uciekł zanim przyjechała policja. Wcześniej ktoś zdołał go sfotografować. Zdjęcie trafiło do mediów, a poszukiwany sam zgłosił się na policję. Usłyszał zarzuty naruszenia miru domowego (fachowe określenie wdarcia się) oraz znęcania nad zwierzęciem. Sprawa zakończyła się dla niego miesiącem więzienia i karą grzywny.



To także nie pierwszy raz, kiedy zoo publikuje na Facebooku zdjęcia nieodpowiedzialnych rodziców. W 2016 r. pokazywały dorosłych, którzy sadzali dzieci na barierkach.