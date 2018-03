Znicze i łzy przed zawaloną kamienicą. "Wszyscy mogliśmy zginąć"





Tydzień po tragedii na poznańskim Dębcu, przed kamienicą, która zawaliła się prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu, stanęły znicze. Zapalili je swoim sąsiadom, mieszkańcy zniszczonego budynku. - Zawsze będą w naszych głowach - mówi jeden z mężczyzn.

Dokładnie tydzień temu zawaliła się część kamienicy w Poznaniu. W ruinach budynku znaleziono ciała pięciu osób, 21 zostało rannych.

Najpierw morderstwo, potem wybuch. Wszystko, co wiemy o tragedii w Poznaniu Był huk, runęła... czytaj dalej » Od czasu katastrofy budowlanej ponad 30 poszkodowanych osób przebywa w hotelu przy ul. Łozowej. Wiele z nich pojawiło się w niedzielę na mszy świętej o godzinie 7, w kościele znajdującym się naprzeciwko zniszczonej kamienicy.

Tydzień temu właśnie podczas mszy doszło do eksplozji. W kościele słychać było huk, trzęsły się żyrandole, wypadła szyba. - Dobrze, że ludzie byli w środku i nikt wtedy tędy nie przechodził, bo też mógłby zginąć - mówi jedna z kobiet.

"To jest mój dom, moje życie"

Po mszy poszkodowane rodziny poszły przed kamienicę. - W intencji tych, którzy zmarli, zapaliliśmy te znicze. Zawsze będą w naszych głowach. Byliśmy jak jedna wielka rodzina - mówi jeden z mieszkańców.

Po wybuchu stracili wszystko. "Mają świadomość, że nie są sami. Wiedzą, że mają na kogo liczyć" Po ich... czytaj dalej » Były łzy i szlochy. - Mieszkałam tu 62 lata. To jest mój dom, moje życie - mówi jego ciotka, która mieszkała w tej samej kamienicy.

Do wielu wciąż nie dociera, co się stało. Że stracili wszystko, co mieli. W sobotę jedna z rodzin pojechała na zakupy. Z przyzwyczajenia pojechali w stronę domu, zamiast do hotelu.

"Druga szansa"

Trudno im zrozumieć, że ktoś mógł celowo wysadzić ich dom. A wiele na to wskazuje, bo biegli znaleźli na ciele jednej z pięciu ofiar ślady zabójstwa. Kobietę miał zabić jej własny mąż. Tomasz J. miał się wyprowadzić, od roku pracował w Anglii. Nie wiadomo więc, jak to się stało, że w weekend u niej był.

- Co my byliśmy winni, że małżeństwo chciało się rozwieść? Nie oni pierwsi, nie ostatni. On w cztery sekundy pozbawił nas wszystkiego - mówi jeden z mieszkańców.

I dodaje: - Teraz trzeba życie budować od nowa, tyle nam zostało. Druga szansa.

Tyle szczęścia nie mieli inni. Zginęło pięć osób: emerytka; dwóch mężczyzn, zamordowana Beata J. i koleżanka tej ostatniej - w kamienicy była przypadkiem, miała nakarmić jej psa.

Cztery z 21 poszkodowanych osób nadal przebywają w szpitalach.

- A przecież wszyscy mogliśmy zginąć - zauważa jedna z mieszkanek.

- Jeszcze mamy coś do zrobienia na tym świecie, z tego wniosek - dopowiada mężczyzna.

WSZYSTKO CO WIEMY O TRAGEDII W POZNANIU

