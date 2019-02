Policja: w Niemczech ukradli luksusowe mercedesy, w Polsce chcieli je sprzedać





Według poznańskich policjantów, czterech mężczyzn włamało się do wypożyczalni samochodowej w Niemczech, skąd ukradli dwa luksusowe samochody. Przyjechali do Polski, żeby sprzedać auta. Zatrzymanym obcokrajowcom grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Jechali kradzionym autem. W bagażniku mieli 36 podrobionych tablic rejestracyjnych Razem jechali i... czytaj dalej » W okolicach Poznania pojawiły się dwa luksusowe mercedesy. Oba skradziono w Niemczech - taką informację otrzymali wielkopolscy policjanci.

Niedługo potem auta zauważył policyjny patrol z Jeżyc.

- Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli pościg za pojazdami. Ich kierowcy nie zatrzymali się do kontroli, uciekając w okolice poznańskiej Woli. Tam kierowcy mercedesów i ich dwóch kompanów porzucili samochody - informuje podkom. Piotr Garstka z wielkopolskiej policji.



Rozpoczęły się poszukiwania uciekinierów. W pierwszej kolejności policjanci sprawdzili dworzec PKS.



- Po kilku godzinach od pościgu policjanci zauważyli dwóch z poszukiwanych przy kasach biletowych. Zostali oni natychmiast zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. Po kilku godzinach kryminalni mieli już komplet zatrzymanych. Dwóch kolejnych mężczyzn zostało ujętych na dworcu PKP, skąd chcieli odjechać do Berlina - relacjonował Garstka.

Źródło: Wielkopolska policja Zatrzymano czterech mężczyzn

Było ich czterech

Wszyscy zatrzymani mieszkają w Niemczech. To 20-letni obywatel Sri Lanki, 20-letni Serb, 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego oraz 22-letni Rosjanin.



- Jak ustalili policjanci z Jeżyc, mężczyźni w nocy z 2 na 3 lutego włamali się do wypożyczalni samochodów i ukradli dwa sejfy, w których były m. in. kluczyki od aut. Następnie ukradli dwa mercedesy, które chcieli sprzedać w Polsce - zaznaczył funkcjonariusz. Dodał, że wartość skradzionych samochodów to niemal pół miliona złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. przestępczości samochodowej. Wobec wszystkich czterech sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za zarzucane im przestępstwa grozi do 5 lat więzienia.

