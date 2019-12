Wyrok za zamieszki po Czarnym Proteście w Poznaniu

Foto: TVN 24 Video: tvn24

Opozycja zawiodła, Czarny protest powraca na ulice

12.01 | Do tej pory to opozycja była ich oparciem w walce o złagodzenie przepisów antyaborcyjnych. Była - po ostatnim głosowaniu w Sejmie i wyrzuceniu projektu do kosza - kobiety są wściekłe na posłów. Ci próbują się tłumaczyć, ratować sytuację zapowiedzią nowych projektów ustaw, ale nie przywróci to straconej szansy. Urażone i zawiedzione kobiety organizują Czarny protest - same, bez polityków.

