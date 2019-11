Ostrowska może śpiewać piosenki Lombardu. Jest wyrok sądu

Foto: Marcin Gadomski / PAP Video: tvn24

Rozmowa z Małgorzatą Ostrowską w "Faktach po Południu" TVN24

05.08.| Jakoś tak fajnie się złożyło, że publiczność, która w dzieciństwie oglądała "Meluzynę", dorosła do takiego wieku, że stanowi wielką siłę i "Meluzyna" przeżywa ponownie swój najlepszy moment - mówiła w "Faktach po Południu" TVN24 Małgorzata Ostrowska, która będzie jedną z gwiazd Top of the Top Sopot Festival. Ostrowska zapowiedziała, że zaprezentuje swój wielki hit w nowej odsłonie. - Od lat mówię, że szykuję nową płytę, ale w tym momencie w zasadzie szykuję dwie płyty równolegle. W związku z tym, myślę, że fani w końcu doczekają się tej nowej płyty. Myślę, że bardziej realny kształt ma płyta akustyczna - zdradziła. - Małgorzata Ostrowska dojrzała, co nie znaczy: zmieniła sposób śpiewania. Zaczęła śpiewać nieco bardziej dojrzałego rocka - dodała. Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia.

